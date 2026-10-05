Ученическите протести във Франция: До 500 гимназии са затворени, 5000 души са арестувани

Френските гиназисти продължават да протестират втора седмица срещу лошите условия на обучение и са заричат да не спират, докато не получат отговор от правителството.

До 500 гимназии остават напълно или частично затворени днес. 24 училища са били опожарени или разграбени и 78 учители са били ранени от началото на демонстрациите. Близо 5000 души, повечето тийнейджъри, са арестувани.

Премиерът Себастиан Льокорню свиква утре областните управители в очакване на ден на мащабни ученически демонстрации.