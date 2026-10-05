Деветте кръга на човешкия избор или как затворници лекуват агресията с театър

Лишени от свобода мъже излизат на театралната сцената в затвора, за да представят свой спектакъл. Оказва се тъкмо изкуството може да допринесе значително за намаляване на агресията сред затворниците и да им помогне в процеса на превъзпитаване, наблюдават специалистите, които работят с тях. В пловдивския затвор вече имат и чисто нова зала именно за културни събития и прояви на настанените там.

Лишени от свобода от Пловдивския затвор ще се качат на театралната сцена, за да представят собствен спектакъл.

Премиерата на постановката „Деветте кръга на избора“ е на 6 октомври от 14:30 часа в културния салон на затвора.

В продължение на месеци с участниците работят режисьорката и психолог Лилия Секова. По думите ѝ най-голямото предизвикателство в началото е било да спечели доверието им.

„Най-трудното е да ги накарам да ми повярват. Но успяхме“, разказва Секова.

В трупата се включват хора, които изтърпяват различни по тежест наказания. Въпреки различията помежду им, театърът ги обединява около обща цел – да намалят напрежението и да овладеят проявите на агресия.

Инициативата за театрални работилници в затворническа среда е на фондация „Кураж“. В рамките на проекта са привлечени специалисти от Италия и Финландия, където подобни театрални практики се използват в затворнически общежития. Чрез изкуството свободното време на лишените от свобода се превръща във възможност за творчество, общуване и придобиване на нови умения.

Интересът към театралната трупа в Пловдив е значителен. Сред актьорите е и затворник, който се е научил да чете специално, за да може да научи ролята си и да участва в спектакъла.

Според специалистите, които работят с лишените от свобода, заниманията с изкуство могат да допринесат за намаляване на агресията и да подпомогнат процеса на ресоциализация.

Премиерата на „Деветте кръга на избора“ ще бъде и повод да бъде представена обновената зала за културни събития в Пловдивския затвор.

Ремонтът е финансиран със средства от бюджета на институцията.

„Вложихме средства от бюджета, защото подкрепяме такива инициативи, които определено дават добри резултати и променят средата“, коментира пред БНТ директорът на Пловдивския затвор старши комисар Николай Стайков.

Вижте повече в прякото включване на Николай Райшинов