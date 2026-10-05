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Предимно слънчево време днес, опасност от слани и утре

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Снимка: илюстративна
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В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. В източната част от страната ще духа слаб, до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 23°, на морския бряг около 19° - 20°.

През нощта ще е ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 8°, в котловините и затворените полета – до минус 2°, в София – около 1°. Предупреждение от първа степен – жълт код, за опасност от слани е обявен в почти цялата страна утре сутрин.

През деня ще бъде предимно слънчево със слаб вятър и временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще са между 21° и 26°, в София – около 23°, по Черноморието между 19° и 23°. Там ще има значителна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток.

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток.

В сряда и четвъртък ще е слънчево, с разкъсана облачност. Ще духа слаб, югоизточен вятър. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4° и 9°, а максималните между 23° и 28°.

В петък облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали. Вятърът ще е до умерен, а температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат между 24° и 29°. В събота се очаква облачно време, на много места с валежи от дъжд.

#жълт код за слани #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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