БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са...
Чете се за: 03:50 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ "Св. Георги" в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT бяха представени на церемония в Министерския съвет

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени на церемония в Министерския съвет.

В третия випуск на програмата 15 млади таланти ще съчетават университетското образование с работа по реални научни изследвания в областта на изкуствения интелект и дълбоките технологии.

Премиерът Румен Радев, образователният министър проф. Георги Вълчев, ректорът на СУ проф. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на института поздравиха стипендиантите за избора им да продължат образованието си в България.

Румен Радев – министър-председател: "Това, което правите всички вие заедно – INSAIT, Софийски университет, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании – изстрелва България в нова орбита. Защото ако само допреди десет години мощта на една държава, икономическата мощ се измерваше с размера на нейната индустрия, на нейният финансов капацитет, ние вече с напредването на изкуствения интелект мерим икономическият потенциал на една нация с таланта, с изследването в изкуствения интелект, с моделите, които развива. Това са коренни, дълбоки промени."

снимки: БТА

Мария Дренчева – стипендиант от първия випуск по програма "EXPLORER": "Като студент, вече трета година от програмата, мога да ви уверя, че ако се възползвате максимално от възможностите в INSAIT, тук в България ще постигнете огромни успехи и доказателство за това е, че много от стипендиантите от първия випуск на "EXPLORER" вече имаме статии на международни конференции."

#програма "EXPLORER" #премиера Румен Радев #INSAIT #стипендианти

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
1
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в Пловдивския окръжен съд
2
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в Пловдивския окръжен съд
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
3
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
4
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
5
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
6
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Образование

МОН представя иновативна платформа за образованието в училище
МОН представя иновативна платформа за образованието в училище
Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“ Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“
Чете се за: 02:17 мин.
Българският цар Самуил - какво знаят за него децата в училище? Българският цар Самуил - какво знаят за него децата в училище?
Чете се за: 04:02 мин.
Премиерът Радев при откриването на сградата на Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден Премиерът Радев при откриването на сградата на Националния STEM център: Технологиите променят света всеки ден
Чете се за: 02:15 мин.
Проф. Вълчев: Одит в НАТФИЗ откри нарушения Проф. Вълчев: Одит в НАТФИЗ откри нарушения
Чете се за: 10:05 мин.
Ректорите обединиха позиции и избраха председател на Съвета на ректорите Ректорите обединиха позиции и избраха председател на Съвета на ректорите
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са служители в редица градове (СНИМКИ)
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са служители в...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Полицейска акция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ) Полицейска акция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 03:17 мин.
По света
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил 10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност е 37%,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Министър Иван Шишков: В рамките на 1 година пътят Мездра –...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ