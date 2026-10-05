Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT бяха представени на церемония в Министерския съвет

Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени на церемония в Министерския съвет.

В третия випуск на програмата 15 млади таланти ще съчетават университетското образование с работа по реални научни изследвания в областта на изкуствения интелект и дълбоките технологии.

Премиерът Румен Радев, образователният министър проф. Георги Вълчев, ректорът на СУ проф. Елиза Стефанова, деканът на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на института поздравиха стипендиантите за избора им да продължат образованието си в България.

Румен Радев – министър-председател: "Това, което правите всички вие заедно – INSAIT, Софийски университет, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании – изстрелва България в нова орбита. Защото ако само допреди десет години мощта на една държава, икономическата мощ се измерваше с размера на нейната индустрия, на нейният финансов капацитет, ние вече с напредването на изкуствения интелект мерим икономическият потенциал на една нация с таланта, с изследването в изкуствения интелект, с моделите, които развива. Това са коренни, дълбоки промени."

снимки: БТА