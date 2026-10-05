Полицейска акция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)

Базата на УМБАЛ „Св. Георги“ на ул. „Васил Априлов“ в Пловдив е под полицейска обсада. Акцията е започнала тази сутрин, като към момента от полицията и прокуратурата не дават информация за причините за действията на органите на реда.

От болницата също заявиха, че на този етап не знаят защо полицейските служители са там. По информация на лечебното заведение служители на полицията има в няколко от клиниките. От Медицинския университет, който е базиран в същия комплекс, уточниха, че специализираната полицейска операция не касае учебното заведение, а болницата.

Междувременно пациенти на Клиниката по ревматология са били върнати и им е било казано да чакат извън сградата. Сред тях има хора, които чакат за прием, както и пациенти, на които трябва да бъдат изписани лекарства за автоимунни заболявания.

Пациенти, с които разговаряхме, разказаха, че им е било съобщено, че акцията е на Икономическа полиция и се проверява документация. Една от пациентките, която се е опитала да се свърже с лекарите, разказа, че ѝ е било обяснено, че телефоните на лекарите в момента са иззети и няма как да разговаря с тях.

снимки: БНТ-Пловдив

Все още очакваме официална информация от болницата, както и от разследващите органи. По-късно днес се очаква позиция както на УМБАЛ „Св. Георги“, така и на полицията и прокуратурата.

Автори: Деница Торньова, Галена Паскова