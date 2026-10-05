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Аксиос: САЩ няма да участват в ударите срещу йеменските бунтовници

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Правителството в Йемен обяви мащабна военна операция срещу йеменските бунтовници в страната с цел връщане на териториите, които в момента са под техен контрол.

В операцията ще се включи и Саудитска Арабия, която ще води въздушните атаки. Властите в Сана планират ударите срещу подкрепяните от Иран хути да продължат докато те не бъдат изтласкани от превзетите територии. Според източници на Аксиос, Съединените щати няма да се включат в операцията срещу хутите. За днес е насрочено и заседание на Отбранителния пакт от Мека, който включва Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. През август трите страни сключиха отбранително споразумение, съгласно което нападение срещу една от тях ще се третира като атака срещу всички.

#йеменски бунтовници #хути #САЩ #удари

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