Аксиос: САЩ няма да участват в ударите срещу йеменските бунтовници

Правителството в Йемен обяви мащабна военна операция срещу йеменските бунтовници в страната с цел връщане на териториите, които в момента са под техен контрол.

В операцията ще се включи и Саудитска Арабия, която ще води въздушните атаки. Властите в Сана планират ударите срещу подкрепяните от Иран хути да продължат докато те не бъдат изтласкани от превзетите територии. Според източници на Аксиос, Съединените щати няма да се включат в операцията срещу хутите. За днес е насрочено и заседание на Отбранителния пакт от Мека, който включва Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. През август трите страни сключиха отбранително споразумение, съгласно което нападение срещу една от тях ще се третира като атака срещу всички.