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След вота в Босна и Херцеговина: Кои кандидати печелят изборите?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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След вота в Босна и Херцеговина: Кои кандидати печелят изборите?
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И към вота в Босна и Херцеговина - един умерен и двама националистически кандидати влизат в президентството според предварителните резултати.

Това са Денис Бечитович - представител на бошняците, Желка Цвиянович от партията на отстранения Милорад Додик и Дария Филипович - кандидатът за хърватски представител. Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик обяви победа за неговия Съюз на независимите социалдемократи на всички нива. Освен за тричленното колективното босненско председателство, гражданите гласуваха и за 42-мата депутати в долната камара на общодържавния парламент - Камарата на представителите.

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