Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа

От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври.

Около 47 хиляди назални ваксини са осигурени за първата безплатна имунизация. Те ще се прилагат на деца над 2 години, като и на такива до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Безплатната имунизация на възрастните хора ще започне със закъснение. За нея са предвидени 490 хиляди дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор.

От днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на Регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 хиляди дози. Междувременно вече е регистриран първият случай на грип в страната. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести той е доказан на 30 септември при жена, хоспирализирана в столичната Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров".