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Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за топла храна"?

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Понякога и доброволците имат нужда от подкрепа. Апел за такава отправят от фондация "Доброволците на Свв. Георги", които от седем години готвят и раздават топла храна на нуждаещи се в двора на Александровската болница в София. Три пъти седмично около 120 души получават вечеря, но инициативата е изправена пред предизвикателство, тъй като старото им камионче вече е неизползваемо.

"Камиончето за топла храна" е добре познато на хората в нужда в София. Три пъти седмично предоставя вкусна вечеря в двора на Александровската болница.

Емилия Димитрова: "Тук се събираме много познати, много хора, с които иначе няма къде да се срещнем и да разговаряме - основното: яли, не яли, ние сме си говорили, споделили лични проблеми и най-важно - спомени, мечти."

Стоян и Лора са сред доброволците.

Стоян, доброволец: "То е наше не привилегия, а задължение да бъдем милосърдни към хората."

Лора, доброволец: "Такива дейности възпитават добри ценности и това е пряк начин да допринесем."

Първоначално идеята била да помагат на болните.

Епископ Тихон: "Чисто и просто по някой път да могат да седнат с пациентите и да си говорят."

Деян Петров, организатор: "И дойде Ковид, когато не можеха да влзат в болница външни хора, и ние започнахме да готвим, да пазаруваме, да посещаваме хора по домовете."

Така се появило камиончето. И функциите му постепенно се разширили.

Деян Петров, организатор: "Когато има някъде бедствие, аварии, доброволци отиват да помагат и никой не се грижи за доброволците. И нашата цел беше да отидем и ние да готвим за самите доброволци."

От дарения успели да купят 25-годишно камионче. Но скоро електрическата му инсталация изгоряла, а ремонтът се оказал скъп колкото покупката на ново. Затова от фондацията търсят помощ.

Деян Петров, организатор: "Да помолим отново хората да помогнат, да съберем средства, да купим едно камионче, което да е по-здраво, по-издръжливо на тия трудни изпитания."

И се надяват да срещнат подкрепа, за да продължат да помагат.

По темата работиха стажант-репортерите Дарина Ангелова и Яна Тодорова

#Камионче за топла храна #апел #събиране на средства #ремонт

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