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Лудогорец разгроми Черно море с 5:0 в контрола в Разград

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Чете се за: 03:32 мин.
Български футбол
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"Орлите“ решиха мача с четири попадения още преди почивката, а Ивайло Чочев оформи крайния резултат след завръщането си от контузия

лудогорец разгроми черно море контрола разград
Снимка: Официален сайт на ПФК Лудогорец
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Лудогорец постигна убедителна победа с 5:0 над Черно море в контролна среща, играна на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград по време на паузата за националните отбори. За "орлите“ това беше втори неофициален двубой след завръщането на Игор Йовичевич.

Варненци пристигнаха в Разград без редица основни футболисти. Илиан Илиев не можеше да разчита на контузените Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Иван Тасев, Мохамед Аши, Йоргос Понтику и Емануил Няголов, докато Георги Лазаров е ангажиран с младежкия национален отбор.

След сравнително спокойно начало Лудогорец откри резултата в 17-ата минута. Ерик Маркус получи топката по десния фланг, насочи се към центъра и с диагонален удар с левия крак преодоля Дамян Христов за 1:0.

Четири минути по-късно Сон изпрати топката във вратата на Черно море, но попадението не беше признато заради засада. Последваха две добри възможности пред Руан Круз, като при втората Дамян Христов се намеси и изби в корнер.

Натискът на домакините все пак доведе до второ попадение. В 28-ата минута Руан Круз получи подаване на далечната греда и реализира за 2:0.

Лудогорец реши срещата още преди почивката с още два гола в заключителните минути на първата част. В 41-вата минута бърза контраатака завърши с подаване на Руан Круз към Кайо Видал, който от близка дистанция покачи на 3:0. Три минути по-късно Видал отново се озова очи в очи с Дамян Христов и отбеляза второто си попадение за 4:0.

На почивката Илиан Илиев предприе промени, а Черно море започна по-активно втората част. В 50-ата минута Амир Хаджиахметович уцели страничната греда на вратата на Кристиан Томов.

Седем минути по-късно и Селсо Сидней беше спрян от гредата. Той пресече подаване пред наказателното поле на разградчани, напредна и стреля, но отново сантиметри разделиха варненци от почетно попадение.

Крайният резултат беше оформен в 80-ата минута. Грешка в отбраната на Черно море позволи на Ивайло Чочев, който се завърна след контузия, да пресече подаване в наказателното поле. Халфът остана сам срещу вратаря и без затруднения реализира за 5:0.

В заключителните минути Ертан Томбак получи втори жълт и съответно червен картон. Заради приятелския характер на срещата Черно море не остана с човек по-малко и на негово място в игра се появи млад футболист от школата.

Така Лудогорец приключи контролата с категоричен успех и продължи подготовката си за подновяването на официалните мачове след паузата за националните отбори.

#ПФК Лудогорец #ПФК Черно море

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