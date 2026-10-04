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1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Броят им е рекорден за последните 13 години

стъпките самуиловите воини снимки
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Рекорден брой участници в тазгодишното издание на похода по стъпките на Самуиловите войни. Инициативата започва през 2014-та по повод 1000 години от гибелта на цар Самуил. Тогава в него се включват едва 30 души, а днес те вече са 1500, на фона на мащабното посрещане на тленните останки на царя на българска земя вчера.

Стотици тръгнаха по 5-километровото трасе от Самуиловата крепост до село Ключ.

Гергана Сандъкчиева, организатор, сдружение "Млад планинар": "Според нас няма по добър начин да покажем че България помни. И ако по тези земи преди 1000 години са се чували стъпките на Самуиловите войници, днес се чуват стъпките на бъдещето на България."

"Дойдохме защото това е част от Българската история и сме горди с това, че можем да присъстваме."

"Събрали сме се толкова млади хора за покажем почит към миналото, към нашите герои."

"Видях че костите на цар Самуил са в България и се радвам, защото царят най на края си е в държавата."

Андон Янкулов, учител: "Усещането няма как да се опише това трябва да се преживее защото историята се преживява. Това казвам и на моите ученици да помнят историята, да помнят паметта и да обичаме нашата майка България."

Македонка Иванова, кмет на с. Ключ: "Направо сълзите ми тръгват е така от само себе си, толкова патриотизъм, толкова родолюбие, такъв национализъм."

Най-малкият участник в похода тази година е 9-месечната Пламена.

Панде: "Ние сме жители на село Ключ и искаме да спазваме традициите и да помним историята си. Трябва да помни че сме един славен народ и да се гордее с това."

Всяка местност и всеки камък в подножието на Беласица помнят трагичната битка край село Ключ.

Димитър Бръчков, кмет на община Петрич: "В ден като вчерашния, днешния, когато тленните останки бяха положени вече в България, в родна България, нещата емоционално придобиват едно много различно значение и обхват."

"Децата сега учат, сега поемат всичко, ние трябва да им показваме какво трябва да бъде и начина по който те да вървят."

"Да живее България."

#рекордно участие #по стъпките на Самуиловите воини #поход

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