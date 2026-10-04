БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новак Джокович елиминира Александър Зверев на турнира в Пекин и подобри рекорд на Рафаел Надал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът остава непобеден в Пекин.

Новак Джокович
Снимка: БТА
Слушай новината

Новак Джокович се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите АТР 500. В най-интригуващата среща от четвъртфиналите шесткратният шампион в надпреварата надигра водача в схемата Александър Зверев с 4:6, 6:4, 6:4 за 2 часа и 35 минути игра на корта.

Джокович пласира четири аса, допусна три двойни грешки и реализира две от петте си точки за пробив.

Той пропускаше турнира в Пекин в продължение на много години, но сега има баланс от 32 победи и нито една загуба в тази надпревара, с което подобрява досегашното най-добро постижение при мъжете – 31-0 на Рафаел Надал на „Ролан Гарос“.

39-годишният Джокович не е печелил титла от Големия шлем от 2023 г. насам, а през настоящата година все още няма спечелен трофей в Тура – ​​нещо, което му се случва за първи път от 2005 г. насам.

На полуфиналите Новак Джокович ще се изправи срещу №6 в света, руснака Даниил Медведев, който се наложи над аржентинеца Франсиско Серундоло със 7:6(4), 6:3.

В другия полуфинал ще играят петият в схемата Алекс де Минор от Австралия и поляка Хуберт Хуркач. Де Минор преодоля съпротивата на руснака Андрей Рубльов с 1:6, 6:2, 6:3, а Хуркач надделя над друг руски тенисист - Карен Хачанов със 7:6(2), 6:2.

#ATP 500 в Пекин #Александър Зверев #Рафаел Надал #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
2
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
3
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
4
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
5
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
6
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Тенис

Пет българки продължават напред в квалификациите на турнира W50 в Бургас
Пет българки продължават напред в квалификациите на турнира W50 в Бургас
Контузия спира Елена Рибакина за турнира в Ухан Контузия спира Елена Рибакина за турнира в Ухан
Чете се за: 01:52 мин.
Мая Мичева стана вицешампионка при девойките на турнир до 14 г. от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона Мая Мичева стана вицешампионка при девойките на турнир до 14 г. от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона
Чете се за: 00:47 мин.
Чехкиня спря Арина Сабаленка в Пекин Чехкиня спря Арина Сабаленка в Пекин
Чете се за: 02:05 мин.
Карлос Алкарас и Жауме Мунар са първите полуфиналисти в Токио Карлос Алкарас и Жауме Мунар са първите полуфиналисти в Токио
Чете се за: 01:15 мин.
Рафа Надал отпразнува 10-годишнината от създаването на Академията в Манакор Рафа Надал отпразнува 10-годишнината от създаването на Академията в Манакор
Чете се за: 04:40 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ