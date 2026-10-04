Новак Джокович елиминира Александър Зверев на турнира в Пекин и подобри рекорд на Рафаел Надал

Новак Джокович се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите АТР 500. В най-интригуващата среща от четвъртфиналите шесткратният шампион в надпреварата надигра водача в схемата Александър Зверев с 4:6, 6:4, 6:4 за 2 часа и 35 минути игра на корта.

Джокович пласира четири аса, допусна три двойни грешки и реализира две от петте си точки за пробив.

Той пропускаше турнира в Пекин в продължение на много години, но сега има баланс от 32 победи и нито една загуба в тази надпревара, с което подобрява досегашното най-добро постижение при мъжете – 31-0 на Рафаел Надал на „Ролан Гарос“.

39-годишният Джокович не е печелил титла от Големия шлем от 2023 г. насам, а през настоящата година все още няма спечелен трофей в Тура – ​​нещо, което му се случва за първи път от 2005 г. насам.

На полуфиналите Новак Джокович ще се изправи срещу №6 в света, руснака Даниил Медведев, който се наложи над аржентинеца Франсиско Серундоло със 7:6(4), 6:3.

В другия полуфинал ще играят петият в схемата Алекс де Минор от Австралия и поляка Хуберт Хуркач. Де Минор преодоля съпротивата на руснака Андрей Рубльов с 1:6, 6:2, 6:3, а Хуркач надделя над друг руски тенисист - Карен Хачанов със 7:6(2), 6:2.