Александър Василев: Всички сме позитивно заредени след срещата с Григор Димитров

Целта ми до края на годината е да влезна в Топ 500 при мъжете и да изиграя малко повече мачове. Това каза в интервю за БНТ националът на България за Купа Дейвис Александър Василев, който се включи в инициатива на Националния тенис център в София.

„Мъжкият тенис е по-различен (от юношеския), физическото натоварване е по-различно. Тялото трябва да се адаптира малко към това, но аз съм започнал и най-важното е, че сега съм здрав и тренирам вече по плана, по който сме си поставили и целите“, каза Василев.

Тенисистът сподели и спомените си от спечелената през май титла при мъжете на турнир в Сърбия.

„Точно тази седмица беше малко трудна, тъй като имах и матури преди това и бях изключително зает с много неща и успях да си фокусирам върху тениса. Също така бях малко по-постоянен в играта, правих по-малко грешки, мотивацията ми беше по-голяма и това направи разликата, за да мога да спечеля турнира и да подобря някои аспекти. Точно това е в постоянството на играта“, разказа левичарят.

Тенисистът сподели и ценни съвети към подрастващите, които са избрали да тренират този спорт.

„За мен винаги образованието е било на пиедестал, важно е да знаеш, да можеш и бих им казал да следват и двете, но накрая трябва да изберат, няма как. В тениса, за съжаление, няма как да станеш професионалист като да ходиш на училище, затова трябва да изберат един път, но никога да не забравят другия“, коментира Василев.

Алекс добави, че с годините си е променял идолите на корта.

„Моят идол винаги се е променял, от малък винаги съм бил Рафа (Надал), сега за Джак Дрейпер, но вече като пораснах бих казвал, че следвам своя образ“, добави спортистът.

Василев сподели и влиянието, което е оказал Григор Димитров с участието си в двубоя срещу Дания за Купа Дейвис.

„Григор беше като мотивация за всички нас, успяхме да го видим, успяхме да си поговорим, да даде добри съвети на отбора, даде добър стимул, мисля, че всички сме позитивно заредени. Всички момчета от отбора свършиха изключителна работа, изключителен труд в тази седмица, така че мисля, че всички заслужаваме поздравления и да продължаваме напред заедно“, завърши Василев.

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