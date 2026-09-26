Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?

Скокът на цените на горивата предизвика протести в Италия и Португалия. Италиански фермери организираха демонстрации край Рим, а синдикатите заплашиха с протестни действия в началото на октомври. Очаква се пристанищните работници в Италия да обявят национална стачка.

Петък вечер. Така изглеждаше една от магистралите в Португалия. Над 400 камиона се включиха в протестното шествие.

– При постоянното покачване на цените на горивата, както и на всичко останало, не можем да сме сигурни дали ще излезем на печалба или ще имаме големи загуби.

През август цената на горивата в Португалия се е повишила с 24 процента и сега литър дизел се продава за 2,28 евро.

Гневни клаксони огласиха и улиците на Лисабон. Така символично шофьорите на автомобили изразиха недоволството си от покачването на цените. Протестиращите настояват за възстановяване на дистанционната работа, спиране на събирането на пътни такси и премахване на 23-процентния данък върху горивата.

В Италия фермерите обявиха тридневен протест.

– Днес работата води само до дългове, а не до доходи.

Земеделците се оплакват, че при сегашните цени производството на част от основните култури вече не е изгодно.

– Ние първи понасяме удара, но неизбежно ще се отрази върху цените на крайните продукти, разходите за енергия и сметките за комунални услуги.

Таксиметровите шофьори също заплашиха да спрат работа. Според протестиращите, Италия не е силно зависима от доставките на петрол през Ормузкия проток, защото вносът е главно от Северна Африка. За това настояват да бъдат преразгледани акцизите.

– Това е срамно. Вече не можем нито да излизаме, нито дори да се храним нормално. Стигнахме дотам да плащаме за храна на вноски. Казвам ви – това е срамно!

Средната цена на дизела в Италия през последните дни достигна около 2,30 евро за литър.

снимки: БТА/Архив