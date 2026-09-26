Жители на кюстендилски села излязоха на протест заради липсата на вода цяло лято

Жителите на кюстендилските села Згурово, Граница и Берсин излязоха на протест. Причината е хроничната липса на вода в населените места това лято. Според местните, проблемът с всяка изминала година се задълбочава и мерки за решаването му не предприема никоя институция.

Поройният дъжд не спря хората от трите населени места да изразят недоволството си от липсата на питейна вода в най-топлите дни от годината.

Тинка Александрова, жител на село Берсин: "Проблемът не е от вчера и от днес, той е от много години, може би от 30 години има проблем с водоснабдяването на региона. При 40-градусовите жеги няма капка вода хората да си измият дори лицето и да пият." Таня Кирилова, жител на село Берсин: "Исканията са насочени изцяло към ВиК – Кюстендил и Община Кюстендил да решат проблема, който го има в това населено място и съседните две населени места, които са на едно водохващане. Тръбите са много стари, водопроводната мрежа с години не е възстановявана и изцяло проблемът идва от там."

Вътрешната ВиК мрежа в село Берсин, което е към Община Кюстендил е ремонтирана, обясни кметът. Проблемите с водата обаче идват от централния водопровод, който създава неудобство и за трите населени места в двете общини.

Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил: "Щом са две общини довеждащият водопровод, който е "Ореовица" е държавна собственост и се обслужва от "Кюстендилска вода", която е 100% държавна собственост и оператор на цялата ВиК мрежа до 2032 година."

От кюстендилския ВиК оператор в позиция до БНТ обясниха, че проблемът с липсата на вода е заради намален дебит на водоизточника, захранващ населените места. От там допълниха, че режимът на водата ще остане докато дъждовете не напълнят водохващането и тръбите по ВиК мрежата. Напомниха и водата да не се ползва на поливане.

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