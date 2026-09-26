Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив

Останки от огромно стопанство от Римската епоха и полета с ями откриха археолозите при разкопаването на Югоизточния обход на Пловдив. Проучванията на терена започнаха в началото на месец август и трябва да приключат през ноември тази година. Мащабните археологически разкопки са в обхвата на изграждането на Околовръстното шосе на Пловдив.

Античното селище е разположено на площ от около 600 метра. Разкрити са структури от няколко отделни исторически периода, разпръснати един върху друг – Желязна епоха, Предримска, Късноантична и Османска епоха.

доц. Иво Топалилов – ръководител на Центъра по трактология към Института по балканистика: "Ние предполагахме при разкопките преди 3 г, че тук има римска вила, но то се оказа, че стопанството е много по-голямо и принадлежи на общоимперските вилни стопанства, които се наричат "латифундии", които включват в себе си няколко комплекса от римски вили."

Вилните стопанства са се давали на доверени лица на империята.

доц. Иво Топалилов – ръководител на Центъра по трактология към Института по балканистика: Ние предполагаме, че това също е дадено на някой от ветераните, които се настаняват във Филипопол в края на тяхната военна служба."

Археолозите са разкрили два кладенеца и останки от предмети, свързани с живота в стопанствата.

доц. Иво Топалилов – ръководител на Центъра по трактология към Института по балканистика: "Имаме останки от кантар. Имаме също и тежести, железни сечива, лампи, които са служили са осветяване. След края на разкопките ще дойде една комисия от Министерство на културата, която ще реши съдбата на откритите останки и дали пътят трябва да преминава от там."

Разкопките няма да забавят изграждането на обходния четирилентов път на Пловдив, категоричен е доцент Топалилов. Проучванията се извършват в участъка от "Скобелева майка" до Асеновградско шосе, а на терен работи екип от 50 души.