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Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 02:22 мин.
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Снимка: БНТ
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Останки от огромно стопанство от Римската епоха и полета с ями откриха археолозите при разкопаването на Югоизточния обход на Пловдив. Проучванията на терена започнаха в началото на месец август и трябва да приключат през ноември тази година. Мащабните археологически разкопки са в обхвата на изграждането на Околовръстното шосе на Пловдив.

Античното селище е разположено на площ от около 600 метра. Разкрити са структури от няколко отделни исторически периода, разпръснати един върху друг – Желязна епоха, Предримска, Късноантична и Османска епоха.

доц. Иво Топалилов – ръководител на Центъра по трактология към Института по балканистика: "Ние предполагахме при разкопките преди 3 г, че тук има римска вила, но то се оказа, че стопанството е много по-голямо и принадлежи на общоимперските вилни стопанства, които се наричат "латифундии", които включват в себе си няколко комплекса от римски вили."

Вилните стопанства са се давали на доверени лица на империята.

доц. Иво Топалилов – ръководител на Центъра по трактология към Института по балканистика: Ние предполагаме, че това също е дадено на някой от ветераните, които се настаняват във Филипопол в края на тяхната военна служба."

Археолозите са разкрили два кладенеца и останки от предмети, свързани с живота в стопанствата.

доц. Иво Топалилов – ръководител на Центъра по трактология към Института по балканистика: "Имаме останки от кантар. Имаме също и тежести, железни сечива, лампи, които са служили са осветяване. След края на разкопките ще дойде една комисия от Министерство на културата, която ще реши съдбата на откритите останки и дали пътят трябва да преминава от там."

Разкопките няма да забавят изграждането на обходния четирилентов път на Пловдив, категоричен е доцент Топалилов. Проучванията се извършват в участъка от "Скобелева майка" до Асеновградско шосе, а на терен работи екип от 50 души.

#околовръстен път на Пловдив #археологически разкопки

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