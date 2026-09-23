Австралийският музикант Гари Андерсън почина на 79-годишна възраст

Австралийският рок музикант Гари Андерсън и фронтмен на група Rose Tattoo, почина на 79-годишна възраст, предаде Пи Ей мидиа/ДПА. Той е известен с артистичния си псевдоним Angry, който използва в името си - Гари „Енгри“ Андерсън.

Новината за смъртта му беше съобщена от неговата група в социалните мрежи:

„С дълбока скръб обявяваме, че Гари Андерсън - Angry ни напусна в навечерието на понеделник, 21 септември 2026 г., заобиколен от семейството си тук, в Австралия.“

И допълват:

„Angry беше отдаден баща и обичан от своите приятели, колеги от групата и цялата музикална и артистична общност. Загубата му ще бъде дълбоко преживяна от всички, които го познаваха и обичаха, както тук, в Австралия, така и в чужбина. Семейството и членовете на групата молят за уединение в този труден момент и няма да дават интервюта. Нека уважим скръбта им в този тежък момент, докато се съвземат от тази съкрушителна загуба и отделят времето, от което се нуждаят, за да скърбят“, се казва в съобщението на Rose Tattoo, цитирано от ДПА.

Снимки: Фейсбук, Rose Tattoo

Изявлението завършва с думите: „Благодарим на всички за вашите молитви, послания за любов и постоянна подкрепа. С обич, семейство Андерсън и група Rose Tattoo. Останете млади, бъдете силни“. Гари Андерсън е приет в болница в Германия по време на европейската част от неотдавнашното турне на групата по случай 50-годишнината ѝ, което ги принуди да отменят концерт на 9 август. На следващия ден Rose Tattoo обявиха, че няма да могат да продължат с останалата част от европейското си турне, припомня ДПА.