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Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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За първи път е разкрита цяла сцена от средновековните стенописи в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в историческия квартал „Армения“ в Мелник. Откритието е направено в рамките на археологическите проучвания на храма, който датира от XIII – началото на XIV век и предхожда съществуващата възрожденска църква.

Откритият фрагмент е най-големият и най-добре запазеният досега участък от средновековната живопис в храма, каза ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН, който ръководи археологическия екип заедно с д-р Мария Пашова от Регионалния исторически музей в Благоевград.

Според Методи Златков откритият фрагмент представлява сцената „Рождество Богородично“. На него ясно се вижда Мария с ореол, представена като бебе. Сцената е част от характерния за християнските храмове цикъл с изображения на големите празници, сред които богородични и христологични сцени.

Стенописите са паднали от стената, което прави откриването на толкова голям и добре запазен фрагмент рядкост, обясни археологът.

Църквата „Св. Богородица Животворен източник“ се намира в район на Мелник, който днес не е застроен, но в миналото е бил част от средновековния и ранномодерния град. Храмът има два основни строителни периода. Първият е от XIII – началото на XIV век, от който са и откритите средновековни стенописи. Църквата е съществувала близо пет века, до XIX век, когато е разрушена и върху мястото е изградена по-голяма възрожденска църква.

Храмът е сред малкото църковни обекти, за които има писмени сведения от Средновековието. По думите на д-р Златков от XV век има документи, според които църквата става метох на Мелнишкия манастир.

Качеството на средновековната живопис показва високото художествено ниво на майсторите, работили по нея. По предварителни данни те вероятно са били художници, дошли от района на Серес и Солун, посочи археологът.

Всички открити фрагменти от средновековните стенописи ще бъдат реставрирани и се предвижда да бъдат експонирани в музея в Мелник.

За археолозите откриването на цяла сцена от средновековната живопис е важно не само заради художествената стойност на находката, но и заради възможността да се изясни по-пълно историята и художественото оформление на средновековния храм.

#откритие на средновековна сцена #Рождество Богородично #Мелник

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