БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в...
Чете се за: 03:35 мин.
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Настъпи астрономическата есен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора

есен
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Астрономическата есен настъпи в 3.05 часа тази нощ, а 23 септември е денят на есенното равноденствие.

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, когато Слънцето преминава през т.нар. есенна равноденствена точка, около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо.

В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, а март, април и май – в Южното полукълбо. Есента е преходен сезон и понякога през него има много високи температури в началото му (т.нар. циганско лято) и умерени до по-ниски температури към края на сезона.

#есенно равноденствие #астрономическа есен

Последвайте ни

ТОП 24

Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Бургас
1
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
3
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
4
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
5
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
6
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Любопитно

Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
5433
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник
Чете се за: 02:52 мин.
Приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на обсерваторията "Рожен" Приключи монтажът на новия радиотелескоп в района на обсерваторията "Рожен"
Чете се за: 02:07 мин.
Книгата за Даяна – на пазара: Творбата, написана от брат ѝ, предизвика противоречия на Острова Книгата за Даяна – на пазара: Творбата, написана от брат ѝ, предизвика противоречия на Острова
Чете се за: 01:10 мин.
Калифорния обяви 25 септември за ден, посветен на кънтри певицата Доли Партън Калифорния обяви 25 септември за ден, посветен на кънтри певицата Доли Партън
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Удължават с 30 дни частичното бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово" Удължават с 30 дни частичното бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Министър Найденов ще предприеме действия за защита срещу Сарафов по установения ред Министър Найденов ще предприеме действия за защита срещу Сарафов по установения ред
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Варненският съд гледа три от делата срещу събарянето на сгради в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници":...
Чете се за: 03:47 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ