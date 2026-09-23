Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори

Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидатпрезидентските двойки ще се явяват на изборите на 25 октомври.Тегленето на жребия започва в 15:00 часа и ще бъде проведено публично.

Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии.

В надпреварата за „Дондуков“ 2 ще участват 28 кандидапрезидентски двойки.

Предизборната кампания официално започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври.