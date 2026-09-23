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Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк, работят за решение за войната в Украйна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:42 мин.
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Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк, работят за решение за войната в Украйна
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Американският президент Доналд Тръмп се срещна днес с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Зеленски каза, че Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна.

„САЩ подобно на Украйна искат тази абсурдна война, водена от Русия, да бъде прекратена преди зимата“, каза Зеленски и допълни, че двамата са обсъдили потенциални етапи за деескалация, които биха могли да проправят път към дипломацията.

Украинският лидер каза, че Украйна е готова на всякакъв формат на прекратяване на огъня по енергийни обекти. Той каза, че по време на разговора с Тръмп не е било отправено искане от американска страна към Украйна да спре едностранно ударите по енергийни обекти. Зеленски заяви, че прекратяването на огъня по енергийни обекти и инфраструктура би било първа стъпка към прекратяване на войната в Украйна.

Той изрази надежда, че САЩ ще намерят начин да накарат Русия да се включи в каквито и да е преговори за прекратяване на конфликта.

Украинският лидер каза, че с Тръмп е обсъдил подготовката на Украйна за зимата и че е поискал от Тръмп „зимен пакет“ от ракети „Пейтриът“. Зеленски каза, че Украйна се нуждае от лиценз за производство на своя територия на ракети „Пейтриът“ и от гаранции за сигурност.

Украинският лидер повтори отново, че готов да се срещне с руския президент Владимир Путин и с американския президент Доналд Тръмп в рамките на тристранен формат.

Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона със мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор „Линдзи Греъм“, ако Путин откаже да деескалира конфликта.

Снимки: БГНЕС

Украинският лидер каза, че Путин не печели на бойното поле. Той обаче предупреди, че рискът Русия да изстреля дронове или да предприеме сухопътна операция срещу други страни в Европа е висок.

Украинският президент каза, че страната му се нуждае от допълнителни пари за дронове и за прехващачи.

Зеленски също така каза, че е обсъдил недостига на финансови средства с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с шефа на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Зеленски допълни, че Украйна и европейският екип ще работят по ускоряване на отпускането на европейски средства за Украйна.

#годишна сесия на ООН #Общото събрание на ООН #Володимир Зеленски

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