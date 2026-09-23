Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк, работят за решение за войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп се срещна днес с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Зеленски каза, че Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна.

„САЩ подобно на Украйна искат тази абсурдна война, водена от Русия, да бъде прекратена преди зимата“, каза Зеленски и допълни, че двамата са обсъдили потенциални етапи за деескалация, които биха могли да проправят път към дипломацията.

Украинският лидер каза, че Украйна е готова на всякакъв формат на прекратяване на огъня по енергийни обекти. Той каза, че по време на разговора с Тръмп не е било отправено искане от американска страна към Украйна да спре едностранно ударите по енергийни обекти. Зеленски заяви, че прекратяването на огъня по енергийни обекти и инфраструктура би било първа стъпка към прекратяване на войната в Украйна.

Той изрази надежда, че САЩ ще намерят начин да накарат Русия да се включи в каквито и да е преговори за прекратяване на конфликта.

Украинският лидер каза, че с Тръмп е обсъдил подготовката на Украйна за зимата и че е поискал от Тръмп „зимен пакет“ от ракети „Пейтриът“. Зеленски каза, че Украйна се нуждае от лиценз за производство на своя територия на ракети „Пейтриът“ и от гаранции за сигурност.

Украинският лидер повтори отново, че готов да се срещне с руския президент Владимир Путин и с американския президент Доналд Тръмп в рамките на тристранен формат.

Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона със мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор „Линдзи Греъм“, ако Путин откаже да деескалира конфликта.

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Украинският лидер каза, че Путин не печели на бойното поле. Той обаче предупреди, че рискът Русия да изстреля дронове или да предприеме сухопътна операция срещу други страни в Европа е висок.

Украинският президент каза, че страната му се нуждае от допълнителни пари за дронове и за прехващачи.

Зеленски също така каза, че е обсъдил недостига на финансови средства с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с шефа на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Зеленски допълни, че Украйна и европейският екип ще работят по ускоряване на отпускането на европейски средства за Украйна.