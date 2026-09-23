Иран е съобщил на САЩ условията си за отваряне на Ормузкия проток, предадоха световните агенции.

Това е станало по време на среща в Ню Йорк между иранския министър на външните работи Абас Арагчи и американския емисар Стив Уиткоф.

Според иранската медия ИРИБ Арагчи е заявил на Уиткоф, че условията на Техеран включват незабавно вдигане на американската морска блокада, бързо изплащане на всички замразени ирански авоари и край на войната по всички фронтове.

Малко по-рано тази вечер президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е имало среща между ирански и американски представители в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН.