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Денят на независимостта: Тържествено отбелязване на празника в цялата страна

Николай Минков от Николай Минков
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Денят на независимостта: Тържествено отбелязване на празника в цялата страна
Снимка: БТА
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Денят на независимостта беше отбелязан в София и в почти всички градове на страната. По традиция честванията в столицата бяха на площад „Александър I Батенберг“. Николай Младенов отбелязва деня.

С полагане на венци от представителна гвардейска част пред паметника на Независимостта и празнична музикална програма столицата отбеляза историческото събитие.

„Поуката, която трябва да си вземем, е, че ние сме силни и независими и такива трябва да бъдем. Трябва да пазим страната ни такава, каквато е, защото през 1908 година това са извоювали нашите прадеди и трябва да пазим всичко българско и да го предаваме на децата си.“

„Нашите прадеди са успели поне за малко да бъдат независими, ние в момента не сме, очевидно. Трябва да вземем пример от тях и да почистим първо нашата градинка.“

Кметът Васил Терзиев призова да не забравяме завета на дейците за националната ни независимост.

Васил Терзиев, кмет на София: „Да бъдеш независим, означава сам да вземеш решенията си, но и да носиш последствията от тях. Ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма как да стане само с една голяма декларация, ще стане с много малки стъпки, с решения, които са взети отговорно.“

С военен ритуал и молебен на площад „Независимост“ Варна спази традиция, която датира още от далечната 1908 година, когато новината за историческия акт на Царевец събира местните жители в центъра на морския град.

Емил Демирев, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, Варна: „Около един часа след обяд пристига по телеграфа новината за обявяване на независимостта и всички варненци започват да излизат на площада, чиновниците прекратяват работа, започват едни спонтанни тържества. Командирът на 8-и приморски полк обявява това на войниците и ги освобождава от учения. Те, начело с полковата музика, също идват на площада. На другия ден са официалните празненства – на 23 септември. Тогава вече полковата музика с марш слиза в града, където по-късно, от 10 часа, се провежда в катедралния храм и тържествен молебен, с който варненци отпразнуват възстановяването, както казват тогава, на Царство България.“

Благоевград отбеляза Независимостта на България с военен церемониал на площад „Георги Измирлиев – Македончето“ и полагане на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите граждани на общината във войните за обединението и независимостта на страната.

Русе също отбеляза Независимостта с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата.

„Настръхвам всеки път, когато слушам националния химн, един изключително тържествен ден. Искаме да възпитаме децата си да обичат родината, да изпитват този трепет, който изпитвахме и ние. Да си независим, това е да си свободен. Наистина е много важно.“

„Добро бъдеще с независимостта на всички млади и най-вече хора, които ги очаква утрешният ден. Здраве и единение. Да сме заедно, да сме добри, толерантни към другите. Това по-хубаво няма.“

„Честит празник, България!“

Сливен също се включи в тържествата на площад „Хаджи Димитър“.

#София #Благоевград #Денят на Независимостта #Сливен #Варна #22 септември

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