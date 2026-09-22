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Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на Фердинанд

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Денят на независимостта: България чества 118 години от манифеста на Фердинанд
Снимка: БТА
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118 години независима България отбелязваме днес! Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата „Свети 40 мъченици“ в старопрестолния град. Там през 1908 г. за първи път е прочетен Манифестът за независимостта.

На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I обявява независимостта на българската държава, въпреки скептицизма на едни и съпротивата на други от Великите сили.

Така България на практика отхвърля окончателно несправедливите решения на Берлинския конгрес и сама отстоява правото си да бъде свободна и независима държава. И днес хиляди изкачиха историческия хълм Царевец в Старопрестолната столица, за да сведат глава и отдадат почит към вдъхновителите на независимостта.

И днес в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ от рано сутринта бяха повторени събитията от онзи 22 септември 1908 г., когато народ, клир и управници са едно цяло, отстояло историческата правда за свободна, независима и равна на другите държава. Събития, които и днес напомнят, че нищо не идва само и даром.

А българският трибагреник се развя гордо над хълма Царевец, превърнал се в символ на българската държавност, на националното ни достойнство и на непреходната историческа памет на България.

Вижте повече във видеото

#Денят на Независимостта #Велико Търново #22 септември

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