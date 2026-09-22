Първи снежинки в Пампорово

Първи снежинки прехвърчаха днес в курорта Пампорово, съобщи дежурният в Планинската спасителна служба (ПСС) в курорта. Снеговалежът е бил слаб и за много кратко преди обяд, без да се образува снежна покривка.

По данни на ПСС измерената тази сутрин температура е около 4 градуса, а в момента е 12 градуса.

В курорта днес работи само втората лифтова линия от „Студенец“ до връх Снежанка. Заради студеното време туристите в Пампорово са малко, допълниха от Планинската спасителна служба.