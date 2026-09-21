Още по-ниски температури на 22 септември, очаква се сняг по най-високите части на планините

През втората половина на седмицата отново ще има много слънчеви часове, а максималните температури ще се доближат до обичайните за това време от годината.

Преди това обаче започналото днес захлаждане през нощта ще обхване цялата страна и утре, в празничния вторник, 22-ри септември, максималните температури ще бъдат съществено по-ниски от днес и по-ниски от климатичните норми, в интервала от 18° до 23°, в София - около 17°.



Ще има променлива облачност, а на отделни места ще превали. Ще остане ветровито, с временно силен северозападен вятър, който в следобедните часове по Черноморието, където също се очакват превалявания, ще се ориентира от изток и ще бъде умерен.



И само ден преди астрономическата есен, утре зимата ще напомни за себе си, но все още само в планините, където по най-високите части се очаква да превали и сняг.



В по-ниските части валежите ще бъдат от дъжд. Ще бъде много ветровито, със силен, а по билата - бурен северозападен вятър.



На следващата прогностична карта добре се вижда валежната зона, свързана със студеният атмосферен фронт, който преминава днес през нашата страна с пориви на вятъра до момента до около 70 км/ч, на Ботев - над 120.

За разлика от очакваните относително слаби валежи у нас, утре в южната ни съседка Гърция ще бъдат почти повсеместни, на места значителни по количество.



Ще вали и на много места на Балканите, а температурите навсякъде съществено ще се понижат и ще бъдат по-ниски от обичайните за това време от годината.

Хладно за сезона и с валежи ще бъде и в страните от Централна и Източна Европа.

Слънчево ще бъде за пореден ден в западните части от континента, а на Пиренеите ще остане и горещо.

У нас, в сряда, максималните температури ще се задържат почти без промяна, но минималните още ще се понижат и в по-голямата част от страната, с изключение на Черноморието, ще бъдат между 5° и 10°.

Вятърът ще е умерен, облачността - променлива, и на места все още ще има валежи, предимно слаби. През следващите дни ще преобладава слънчево време, с по-голяма вероятност за превалявания в събота, в Източна България.

Максималните температури бавно ще се повишават.