Мелони готви нови забрани - без мюсюлмански забрадки и лимит на чуждестранните ученици

Италия се готви да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да наложи ограничения за броя на чуждестранните ученици в клас. Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя".

Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.

Предложението цели да активира крайнодесните избиратели, коментират анализатори и припомнят, че догодина в страната предстоят парламентарни избори. Джорджа Мелони не обяви какъв ще е максималният брой на чуждестранни ученици в клас. В момента почти 12 на 100 ученици в Италия не са с италиански произход.