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Мелони готви нови забрани - без мюсюлмански забрадки и лимит на чуждестранните ученици

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА
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Италия се готви да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да наложи ограничения за броя на чуждестранните ученици в клас. Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя".

Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.

Предложението цели да активира крайнодесните избиратели, коментират анализатори и припомнят, че догодина в страната предстоят парламентарни избори. Джорджа Мелони не обяви какъв ще е максималният брой на чуждестранни ученици в клас. В момента почти 12 на 100 ученици в Италия не са с италиански произход.

Джорджа Мелони, премиер на Италия: "В Италия никой в името на реална или измислена традиция не може да решава, че една млада жена трябва да се покрива. Ако има само едно дете в класа, което не разбира италиански, то трябва да научи езика, да се интегрира бързо с помощта на съучениците и учителите. Но, ако броят на децата, които не разбират езика е голям или те дори са мнозинство - това вече не е интеграция, а небрежност."

#чуждестранни ученици #мюсюлмански забрадки #Джорджа Мелони #забрани

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