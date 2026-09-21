Мелони готви нови забрани - без мюсюлмански забрадки и лимит на чуждестранните ученици

Италия се готви да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да наложи ограничения за броя на чуждестранните ученици в клас. Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя".
Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.
Предложението цели да активира крайнодесните избиратели, коментират анализатори и припомнят, че догодина в страната предстоят парламентарни избори. Джорджа Мелони не обяви какъв ще е максималният брой на чуждестранни ученици в клас. В момента почти 12 на 100 ученици в Италия не са с италиански произход.
Джорджа Мелони, премиер на Италия: "В Италия никой в името на реална или измислена традиция не може да решава, че една млада жена трябва да се покрива. Ако има само едно дете в класа, което не разбира италиански, то трябва да научи езика, да се интегрира бързо с помощта на съучениците и учителите. Но, ако броят на децата, които не разбират езика е голям или те дори са мнозинство - това вече не е интеграция, а небрежност."