БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 00:25 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Таксата за влизане във Венеция може да достигне 30 евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Запази
таксата влизане венеция достигне евро
Снимка: БТА
Слушай новината

Таксата за влизане във Венеция може да достигне 30 евро, заяви общинският съветник по бюджета, данъците и дружествата с общинско участие Микеле Дзуин.

"След три години на експериментално прилагане от 2027 г. таксата за влизане във Венеция ще придобива все по-устойчива структура. Ще бъде разгледана и възможността за удължаване на периода на нейното прилагане", коментира той.

Микеле Дзуин подчерта, че размерът на таксата трябва да бъде увеличен, за да се ограничи допълнително притокът на туристи в града в дните с очаквано най-голямо натоварване.

"Искането ни към правителството за въвеждане на по-висока такса за влизане не е с цел да пълним местната хазна. Въпросът е дали осъзнаваме, че сегашните 5-10 евро вече са по джоба на всеки и съществува риск, те да не постигат възпиращия ефект, който тази мярка би трябвало да има", каза общинският съветник.

Какъв точно ще бъде размерът на таксата ще бъде решено съвместно с правителството и парламента.

"Стигна се дори до обсъждане на сума от 50 евро, но тя може да бъде например 30 евро. Важен е принципът: ако целта е да се разубедят туристите, идващи само за ден, както и хората, които вече многократно са посещавали Венеция, но искат да дойдат отново, например на 1 май, тогава по-висока такса би ги насърчила да изберат еднодневна екскурзия до друго място", отбеляза Микеле Дзуин.

Присъствието на министъра на туризма Джанмарко Маци, който на 11 септември посети Лидо ди Венеция по повод представянето на ремонтните дейности, които ще обхванат хотел "Де Бен", според съветника е конкретен знак за добро "разбирателство" с кмета на Венеция Симоне Вентурини.

"По време на тази визита не сме обсъждали с министъра въпроса за таксата, но самият факт, че той присъства, дава основание за оптимизъм", каза Микеле Дзуин.

По отношение на увеличаването на броя на дните, в които се събира таксата за влизане във Венеция, той добави:

"Това е искане, което отправиха към нас и хотелиерите. Всичко трябва да се прави, без да се нанася вреда на нашите структури и дейности, трябва да се намери правилният баланс."

Прилагането на таксата за влизане е свързано с разходи за служители, ангажирани със събирането на таксата и общинската полиция. Колкото повече са дните, в които се събира таксата за влизане, толкова повече нарастват разходите.

Досега таксата се събираше от април до юли, но може да бъде обсъдено разширяването на периода и включването на март и септември.

"Обмисляме и този вариант с оглед на събраните данни. Засега все още не сме взели решение", уточни Дзуин.

Кампанията "ИнджойРиспектВенеция" (EnjoyRespectVenezia) и действията на общината, насочени към регулиране на туристическите потоци, "трябва да бъдат осъществявани и финансирани с ресурси, които не бива да зависят от жителите и работещите във Венеция, а от данъчни приходи от самия туристически сектор".

В тази посока е и предложението за увеличаване на туристическия данък (плащан от туристите, които нощуват), тема, която неотдавна е обсъждана на среща с хотелиерите. Целта е Венеция да се изравни с останалите големи италиански градове, които вече са увеличили размера му. Обсъжда се максимална ставка от 8-9 евро за хотелите с пет звезди.

#входна такса #Венеция

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
3
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
5
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
6
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Европа

Глобиха с 403 млн. евро „Гугъл“ заради начина, по който събира лични данни
Глобиха с 403 млн. евро „Гугъл“ заради начина, по който събира лични данни
От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел
Чете се за: 00:45 мин.
Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да укрепва мира, а не разделенията Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да укрепва мира, а не разделенията
Чете се за: 02:07 мин.
След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа
Чете се за: 00:57 мин.
Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище
Чете се за: 01:07 мин.
Новите евробанкноти: Изтича срокът да гласуваме за дизайна им Новите евробанкноти: Изтича срокът да гласуваме за дизайна им
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Над 85 хиляди души посетиха фестивала LUNAR в София за четирите...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ