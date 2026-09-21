Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот
Регистрацията за президентските избори е на финалната си права.
До момента в надпреварата са се включили 17 кандидатпрезидентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре – 22 септември.
Днес в ЦИК Инициативният комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще се подадат документите за регистрация на изборите.
Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа.
В същия час Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация.
Утре се очаква да стане известна и кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане".
снимки: БТА
Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: "Понеже утре е денят на Независимостта, искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста за Независимостта - че българският народ и държавният му глава не може освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа в отговор на вашия въпрос от какво ще се водим с г-жа Йотова - от още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък."