Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот

Регистрацията за президентските избори е на финалната си права.

До момента в надпреварата са се включили 17 кандидатпрезидентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре – 22 септември.

Днес в ЦИК Инициативният комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще се подадат документите за регистрация на изборите.

Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа.

В същия час Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация.

Утре се очаква да стане известна и кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане".

снимки: БТА