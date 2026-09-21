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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот

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Снимка: БТА
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Регистрацията за президентските избори е на финалната си права.

До момента в надпреварата са се включили 17 кандидатпрезидентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре – 22 септември.

Днес в ЦИК Инициативният комитет, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, ще се подадат документите за регистрация на изборите.

Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа.

В същия час Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев ще внесат своите документи за регистрация.

Утре се очаква да стане известна и кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане".

снимки: БТА

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: "Понеже утре е денят на Независимостта, искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста за Независимостта - че българският народ и държавният му глава не може освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа в отговор на вашия въпрос от какво ще се водим с г-жа Йотова - от още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък."

#Вълчев #Йотова #цик #регистрация

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