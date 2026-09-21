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Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната програма стартира от 1 октомври

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Експертите препоръчват ваксинация и на хората над 65 години

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От 1 октомври започва Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Това обясни в "Денят започва" д-р Анка Баева, началник на отдел "Епидемиология" в РЗИ – Варна.

"Много често грипът е едно такова инвазивно заболяване. От ноември до март е грипният сезон и децата много често боледуват. Най-често са от 0 до 4 и от 5 до 14 години. Децата са най-големият процент заболели с грип, затова е хубаво да бъдат ваксинирани и да не боледуват", обясни тя.

По думите ѝ най-много случаи през зимния период се наблюдават именно сред малките деца. При достигане на определени нива на заболеваемост здравните власти могат да обявят и грипна епидемия. Децата с хронични заболявания също могат да бъдат имунизирани по програмата:

"Могат да бъдат ваксинирани деца от 6 месеца до 17 години. Децата се ваксинират безплатно, също и тези с различни хронични заболявания. Могат да бъдат с белодробни хронични заболявания, астма, хроничен бронхит. Има деца, които са на специална терапия и те не би трябвало да бъдат ваксинирани."

Д-р Баева уточни, че общопрактикуващите лекари и специалистите следят здравословното състояние на децата и преценяват при кои от тях ваксинацията е подходяща.

Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общопрактикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа:

"Започваме от 1 октомври поставянето на ваксините. Всеки общопрактикуващ лекар заявява на дистрибутор определен брой ваксини в зависимост от това колко деца има в пациентската си листа и започва ваксинирането. Зависи, разбира се, кога ваксините ще бъдат все пак на нашия пазар. Те обикновено пристигат в края на септември, началото на октомври и ваксинирането би трябвало да бъде до края на ноември, може би в началните седмици на декември."

Националната програма е предвидена за петгодишен период – до 2030 г. Според д-р Баева, ако тя бъде добре приета от родителите, е възможно да продължи и след това.

Интересът към безплатната имунизация все още трудно може да бъде оценен, тъй като ваксинацията предстои да започне. По думите на д-р Баева обаче родители и лични лекари вече задават въпроси за начина на прилагане на програмата:

"Малко трудно е да кажа за интерес, защото все още не е започната ваксината, но по принцип има. Родителите питат и мен лично, и всички мои инспектори, а също така се обръщат към джипитата. Все още и за тях е малко нова програмата. Те винаги задават въпроса как ще ги правим, под какъв код, каква ваксина да сложим."

Освен при децата, противогрипната ваксина остава важна и за възрастните хора. Д-р Баева препоръчва имунизация на хората над 65 години, както и на хронично болните. При ваксинираните възрастни грипът обикновено протича по-леко, с по-ниска температура и по-слабо изразена отпадналост.

Вижте повече в прякото включване на Татяна Кисьова

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