Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив ще бъде спасявана отново със заем

Една общинска болница в Пловдив от години е в капана на финансова криза. И оцелява по формулата от заем към нов заем, за да поддържа квалифициран медицински персонал и качествено здравно обслужване на своите пациенти. От началото на годината многопрофилната болница „Свети Мина“ отново е натрупала дълг от 300 хиляди евро. А ръководството търси спешно решение с искане за безлихвен заем, който трябва да бъде гласуван от общинския съвет.

Първата градска болница на Пловдив, създадена в началото на 19 век отново се бори за финансовото си оцеляване и възможността да лекува пациенти. Наследени от години проблеми затварят в омагьосан кръг от задлъжнялост и медицинския персонал и ръководството. 30% от заплатите за юли не са изплатени. Задълженията към доставчици също са воденичен камък върху финансовото състояние на болницата.

Красимир Вальов, управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив: „Персоналът е 99 човека към днешна дата. Дължим 45 000 евро на персонала от тези 30%. Това е дължима сума, която се изплаща в рамките на един месец."

Доктор Красимир Вальов е управител на болницата от почти 10 месеца. Поема общинското лечебното заведение след кибератака, която се отразява на комуникацията със здравно осигурителната каса.

Красимир Вальов, управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив: „И един месец се наложи всичко да се пише на ръка, след това да се прехвърля с под постоянен контрол на РЗОК – град Пловдив. Може би оттам станаха тези резки спадове на заработката на болницата по пътя на Касата, който финансов дефицит не можахме да възстановим и до момента. Всъщност дейността ни на 96% е по пътя на НЗОК. От нея се разплащаме с персонала, което съм държал и до последните месеци.“

Порочният кръг, който трябва да бъде прекъснат, е свързан с дейността на болницата. Като няма дейност, заплатите намаляват, а това води до отлив и на квалифицирани специалисти.

Красимир Вальов, управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив: „От това отделно намаля дейността, отделно бягат добрите специалисти в другите, най-често частни лечебни заведения, и това свива нашата дейност. Сега екипът, който е останал тука, трябва да ви кажа с голямо задоволство, че е с достатъчно отговорност гледа на поставените задачи за дейност и последните два месеца наистина — август, сега и септември върви добре. Единственото, което ще спаси МБАЛ – "Свети Мина", това е дейност."

За да стъпи на краката си болницата за активно лечение „Свети Мина“ е отправила предложение към община Пловдив дълговете и да бъдат покрити с безлихвен заем от 300 000 евро. Финансовото състояние на лечебното заведение е обсъдено и на специална среща с ресорния заместник – кмет и членове на здравната комисия в местния парламент.

Красимир Вальов, управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив: "Всичките тези проблеми бяха разисквани и тогава се взе решение, да поискаме този заем и да се надяваме, че Общинският съвет ще го одобри. Да се надяваме, че този заем ще бъде последният." Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив: „На следващата сесия, ще предложим на Общинския съвет (и най-вероятно, и се надявам на това, тъй като, доколкото знам, има разбирателство вече за това) да отпуснем още един, поредния заем на Болница „Свети Мина“, за да може тя да покрие стари задължения и работни заплати, които са забавени към момента.“

За да спре натрупването на загуби общинската болница се преструктурира. Закриват се губещи звена, а фокусът се измества върху печелившите направления и съвременни болнични отделения – като това по кардиология.

Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив: „То е пример за това как трябва да изглежда едно отделение в нашата общинска болница „Свети Мина“. Благодарение на д-р Шишков, който е началник на отделението, това кардиологично отделение е едно от най-добре работещите ни такива в болницата.“ Красимир Вальов, управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив: "Досега използваемостта на леглата в МБАЛ „Свети Мина“ са били около 30 процента. Критичната цифра, която трябва да достигнем, за да се самофинансираме по НЗОК, е около €300 000 месечно, което е съвсем постижимо."

През миналата есен общинската болница получи зелена светлина за инвестиционен кредит в размер до 4 милиона лева за модернизация. Този заем все още не е използван. И въпреки че от години болницата стои на ръба на фалита, лечебното заведение продължава да изпълнява важна медицинска дейност обслужвайки хиляди пациенти от града и региона. Севина Чеширкова е един от хората на лечение в клиниката по кардиология.

Севина Чеширкова, пациент: "Професионализмът на д-р Шишков и на целия екип, на цялата клиника и вниманието ти дават някакви сили да продължиш напред. И определено вече се чувствам по-добре и с надеждата, че съвсем добре ще се почувствам накрая."

Пловдив е градът с най-много частни болници спрямо броя жители. А общинското здравеопазване носи тежест, която частният сектор често избягва – денонощна спешност и неосигурени пациенти.

Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив: „Частните болници имат една доста добра преднина спрямо общинските - не извършват спешност, нашите болници работят 24/7. Съответно общинските болници мога да кажа, че те са недофинансирани."

За да се прекъсне омагьосаният кръг от дългове погасявани с нови заеми, Община Пловдив излиза с предложение и за промяна в националната политика – възнагражденията на медицинските специалисти в общинските болници да се поемат централно от държавния бюджет.

Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив: "Министерството на здравеопазването и държавата имат лостовете, с които да направят, така че заплатите — поне заплатите на медицинските специалисти — да се поемат на държавно ниво. Оттам нататък всичко останало ще останат едни средства за лечебните заведения, които те да могат да инвестират в апаратура, в текущи ремонти, ако щете дори за повишаване на... на лекарския капацитет."

снимки: БНТ

Затова всеки актив на болница "Св. Мина" е ценен. Сред бъдещите общински проекти е превръщането на бившото АГ отделение на ул. „Весела“ в дом за хора с деменция.

Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив: "Което също е много належащо като проблем в града. Тези старчески домове за хората с деменция са пълни, имат чакаща листа, така че ние виждаме там ниша, в която можем да използваме празната сграда вече за такъв тип заведение, което отново има социална функция.“

Болница „Свети Мина“ в Пловдив показва устойчиво подобрение във финансовите резултати за последните два месеца, но за дейностите и за самоиздръжката и ще са нужни и време и пари. Притесненията на здравни експерти са, че увеличението от 10 процента за нископлатените клиничните пътеки в новия рамков договор ще обрече общинските лечебни заведения на фалит, а малкото, които останат - на непълноценна вегетация.