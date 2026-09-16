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Промени в контрола по пътищата: Една институция може да поеме проверките на място

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Чете се за: 03:25 мин.
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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Предстои реформа в контрола по пътищата, като се обсъжда проверките на място да бъдат извършвани от един контролен орган, а паралелните проверки от различни институции да отпаднат. В момента проверки се извършват съвместно от "Пътна полиция", Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" и други институции.

Наш екип беше на входа на Бургас към автомагистрала "Тракия", където се проведе регулярна съвместна проверка. Главен инспектор Пламен Николов, началник на сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР-Бургас, обясни, че проверките обхващат както водача, така и превозното средство и товара:

"Съвместната проверка, най-общо казано, протича като служителите на "Пътна полиция" извършват регламентираните проверки съгласно Закона за движение по пътищата. Това включва проверка редовността на водача, неговите документи и на превозното средство, както и документите, свързани с превозвания товар."

Шофьорите се проверяват и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. От "Автомобилна администрация" се извършват допълнителни проверки, свързани с товара и техническото състояние на камиона.

снимка: БНТ

"Измерва се товарният автомобил дали съответства на регламентираните норми за натоварване на ос. Работното време на водача се проверява, карта за квалификация, дали превозното средство е включено в лиценз за извършване на обществен превоз", обясни Николов.

При проверката е установена техническа неизправност на габаритна светлина. За нарушението водачът ще бъде санкциониран. По думите на Пламен Николов съвместните проверки с "Автомобилна администрация" се провеждат всеки месец, а през няколко месеца се организират и по-мащабни проверки с участието на други институции.

Ако бъде въведен единен контролен орган на пътя, очакването е проверките да се извършват по-бързо:

"Очаквам да стане може би по-бързо да се извършват проверките, тъй като в момента водачът първо ние му извършваме проверка за алкохол, редовност на документи и т.н. Впоследствие трябва да отиде при колегите от "Автомобилна администрация", за да извършат техните проверки. Може би ще се съкрати времето за проверките и ще бъдат проверявани повече водачи и товарни автомобили", каза Николов.

Той не коментира дали "Пътна полиция" разполага с необходимата техника, за да поеме всички проверки, които в момента се извършват от различни институции. Предстои да стане ясно как точно ще бъде реализирана реформата и дали обединяването на контрола ще доведе до по-бързи и ефективни проверки на пътя.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#ИА "Автомобилна администрация" #контрол на пътя #"Пътна полиция" #проверки по пътищата

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