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Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен транспортен оператор"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Правителството има план как да ограничи тежките катастрофи. Държавата създава мегаагенция за повишаване на пътната безопасност. Дейността на няколко вече съществуващи институции се иззема и се обединява в Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор". Целият физически контрол на всички моторни превозни средства вече ще се осъществява само от полицията.

За първи път ще има отговорен за безопасността на пътя и това ще е новата изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор, целта е тя да събира и обработва цялата пътна информация.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "На агенцията ще се вмени да управлява риска, да го анализира и съответно ще се направят законови промени, така че този риск да бъде анализиран, управляван и да има съответните правомощия да насочва необходимия финансов ресурс към участъците, където това е необходимо."

Информационният хъб ще е в Министерството на транспорта. Целият контрол на пътя се консолидира единствено в МВР.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Ще се опитаме да спрем случайните проверки базирани на някакъв принцип, който не е известен, а ще бъдат спирани тежкотоварен трафик и автомобили на базата на рисков профил, когато има причина това да се случва."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Преминаването на контрола в МВР ще доведе до намаляване с около 30% на наличните в момента щатни бройки, занимаващи се с осъществяване на цялостния контрол на пътя. Тоест няма да струва нищо повече на държавата."

Освен повишаване на пътната безопасност, от новата агенция се очаква да пълни и държавната хазна.

Румен Радев, министър-председател: "Ефектът, който очакваме, е едно повишаване на безопасността на движението по нашите пътища. И на второ място, не по малко важно. Повишена събираемост от Агенция "Митници", от НАП."

31 са общо новите мерки, започващи от образованието и стигащи до транспортната инфраструктура. Част от тях са връщането на полигоните при обучението за шофьорска книжка, като за това ще бъдат построени 6 нови съоръжения. Предвижда се и инсталиране на сензори, които да следят за качеството на гумите. Приходите от новите мерки ще отиват за инфраструктура, а кои транспортни коридори ще са приоритет за държавата и как ще се финансират те – ще стане ясно след анализ.

снимки: БТА

Румен Радев, министър-председател: "Те са вече определени в регистър, като се извършва и детайлен пазарен, финансов и правов анализ на тези проекти. Защото нашият голям проблем в момента е, че липсва проектна готовност за ново пътно строителство."

Цялата реформа за пътната безопасност трябва да завърши до 2027 година.

#ИА "Автомобилен транспортен оператор" #ограничаване на тежките катастрофи #мерки за пътна безопасност

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