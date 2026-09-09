Изтече срокът за подаване на заявления на партии и коалиции за участие в президентските избори. До момента са се регистрирали 8 партии и 6 инициативни комитета.

14 септември е крайният срок за подаването на документи в ЦИК на инициативните комитети, а на 22 септември на кандидатите за президент и вицепрезидент. 3 дни по-късно – на 25 септември, официално започва предизборната кампания.

Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември, а предизборната кампания за него приключва на 30 октомври.