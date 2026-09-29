Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил се връщат в България (ОБЗОР)

Паметен ден за цяла България. Днес беше обявено едно историческо завръщане. От събота, 3 октомври, последният дом на цар Самуил ще бъде отново на българска земя. Над 1000 години по-късно тленните останки на владетеля от Първото българско царство се завръщат у нас от Гърция. А България очаква този ден повече от шест десетилетия.

Шест десетилетия усилия – и един от великите български владетели отново се завръща у дома. В сърцето на София след броени дни ще завърши едно пътуване, продължило повече от хилядолетие. В събота тленните останки на цар Самуил се завръщат в България.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

След официалното им посрещане те ще бъдат положени с държавни почести в храма "Света София". Мястото не е случайно – в църквата “Света София” като дете цар Самуил е бил въведен в християнството.

След близо шест десетилетия дипломатически преговори се стигна до историческия момент, в който Гърция ще предаде на България тленните останки на цар Самуил. Това съобщи преди началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев. Той ще пътува с делегация в събота до Солун, където лично гръцкият му колега Кириакос Мицотакис ще предаде тленните останки на цар Самуил. Те ще долетят до София и ще бъдат закарани на площад "Александър Първи Батенберг". От там ще има шествие, което ще стигне до църквата "Света София", където те ще бъдат поставени до паметника на българския владетел и от другата страна паметникът на неговите ослепени войни.

Румен Радев, министър-председател: "Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 година, когато световно известният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки от изградената от цар Самуил базилика на остров св. Ахил в малкото Преспенско езеро, където е била лятната резиденция на нашия цар. Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели."

"На 3 октомври сутринта, събота, ще бъда в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от министър-председателя на Гърция, на българската държава ще бъдат предадени официално тленните останки на цар Самуил. Ще ни бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква, принадлежащи на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. След транспортирането на тленните останки на цар Самуил до София със самолет "Спартан", те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата "Света София", където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. На 3 октомври, събота, в 12:30 часа каня всички сънародници на площад "Батенберг", пред Княжеския дворец в София, да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата "Света София" в последния му път", добави Радев.

снимки: БТА

За тези, които не могат да присъстват лично, Българската национална телевизия подготвя специална програма, което ще проследи всички моменти, включително и тези, които ще се случват в Гърция.

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