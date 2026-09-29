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Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде разположен в храм "Св. София" (СНИМКИ)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Това е мястото в “Св.София” , където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат в мраморен саркофаг, който се изработва в момента.

В момента екипи по сигурността на Столичната община обсъждат заедно с представители на Светия Синод безопасното провеждане на тържественото посрещане.

Мястото е в южния кораб на църквата, зад стената отвън се намира Паметника на незнайния войн с вечния огън.

#мраморен саркофаг #цар Самиул #тленни останки #Гърция #България

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