Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде разположен в храм "Св. София" (СНИМКИ)
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Това е мястото в “Св.София” , където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат в мраморен саркофаг, който се изработва в момента.
В момента екипи по сигурността на Столичната община обсъждат заедно с представители на Светия Синод безопасното провеждане на тържественото посрещане.
Мястото е в южния кораб на църквата, зад стената отвън се намира Паметника на незнайния войн с вечния огън.