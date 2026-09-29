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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на президентския вот

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цик 500 заявления подадени държави гласуване президентския вот
Снимка: БГНЕС
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Над 35 500 заявления за гласуване извън страната са подадени от български граждани, живеещи в 72 държави. Днес до 24:00 часа българско време е срокът, в който българските граждани извън страната могат да подадат онлайн заявление за гласуване.

Подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври върви спокойно и в срок. ЦИК продължава активната работа по организационно-техническата подготовка на вота в координация с останалите ангажирани институции, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовния брифинг.

В България ще има 11 600 избирателни секции. В 9311 секции, в които има повече от 300 избиратели, ще има машинно гласуване. В останалите секции, в които избирателите са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини.

Предстои да бъдат определени и секциите за подвижно гласуване и тези в лечебни заведения, така че посоченият брой секции не е окончателен. Подготовката на софтуера за машините вече е в ход.

200 машини са предвидени за информационна кампания, която най-вероятно ще започне другата седмица.

Днес е проведена работна среща между ръководствата на ЦИК, Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. Основната тема е била координацията между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес, както и противодействието на евентуални нарушения на изборното законодателство.

#президентски избори 2026 #подготовка за изборите #цик #гласуване в чужбина

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