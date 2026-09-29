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Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България

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Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, заяви премиерът Румен Радев

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Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет.

Румен Радев, премиер: "След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение – за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. На днешното заседание на Министерския съвет ще одобрим текста на това споразумение и ще упълномощим министъра на културата да го подпише заедно със своя гръцки колега. Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви. Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се пада историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност на премиера на приятелска Гърция – Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в ЕС спомага всяка една от страните да разбира чувствителността на другата."

На 3 октомври, събота, от 12.30 ч. ще се проведе церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил на площад "Батенберг", пред Княжеския дворец в София.

Румен Радев, премиер: "На 3 октомври сутринта, събота, ще бъда в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от министър-председателя на Гърция, на българската държава ще бъдат предадени официално тленните останки на цар Самуил. Ще ни бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква, принадлежащи на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. След транспортирането на тленните останки на цар Самуил до София със самолет "Спартан", те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата "Света София", където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. На 3 октомври, събота, в 12.30 ч. каня всички сънародници на площад "Батенберг", пред Княжеския дворец в София, да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата "Света София" в последния му път."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#цар Самиул #Министерски съвет #заседание #Румен Радев

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