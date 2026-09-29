Ограничават движението край Кресна до 1 октомври заради строителни дейности

От днес до 1 октомври ограничават движението край Кресна заради строителни дейности.

Временно ще бъде променена организацията на движение при 397-и км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на греди на новото мостово съоръжение от обходния път.

Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8.00 и 17.00 часа. На пет интервала по 30 минути в рамките на деня ще бъде ограничено движението в лентата за Кулата. През това време автомобилите ще преминават двупосочно в лентата за София при максимална скорост 50 км/ч. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите са спазват ограниченията и да не предприемат рискови изпреварвания.