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Пловдивският театър с кауза - билет за театър срещу кръводаряване

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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С акция по кръводаряване Драматичният театър в Пловдив започва своя нов театрален сезон. За да привлекат интерес, артистите са подготвили неустоими подаръци за всеки дарител.

Инициативата се провежда втора поредна година. Акцията ще продължи до 13 часа днес, както и утре.

"Миналата година близо от 25 човека идваха на ден, общо 50 за двата дни. И в навечеряте на 145-я ни сезон решаваме да го превърнем в традиция, да продължи тази инициатива, защото театър е част от живота на града и за нас това е една много хубава инициатива, много приятна", Никола Боев от театъра в Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.

#Пловдивски театър #акция #кръводаряване

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