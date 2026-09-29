Откриха близо 74 000 къса цигари в тайници на микробус край Русе

3 698 кутии цигари са били задържани след проверка в района на Дунав мост при Русе. На 27 септември митнически и гранични служители спрели микробус с български регистрационен номер, пътуващ за Германия. Проверяващите открили фабрични кухини и специално изградени тайници, в които имало укрити 73 960 къса цигари от различни търговски марки. Всички кутии са били с валиден български акцизен бандерол, но са били превозвани без изискуемите придружителни документи за търговски количества. По случая ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове. Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол след приемането на България в Шенген, информират от ведомството.