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САЩ виждат чужда следа в осуетения атентат срещу военна база във Великобритания

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Чуждестранни субекти стоят зад предотвратения атентат срещу военна база във Великобритания - това заяви американският държавен секретар Марко Рубио. Той обаче не посочи конкретна държава и не предостави доказателства за твърденията си. Според британските власти, разследването на инцидента при база "Феърфорд" продължава и е твърде рано да се изключва която и да е версия. Освобождаването под гаранция на петимата заподозрени предизвика задочен спор между Лондон и Вашингтон.

Сериозен инцидент, който е можел да има много тежки последствия - така американският първи дипломат Марко Рубио коментира инцидента във "Феърфорд". Трети ден районът около британската военна база, използвана от американски бомбардировачи за удари срещу Иран, остава отцепен.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Това, което можеше да се случи във Великобритания, е изключително сериозно и очевидно е дело на чуждестранни субекти. Не мога да разкрия повече, но благодаря на британските служби, които ни съдействаха изключително много."

Американският президент Доналд Тръмп критикува решението на британските власти да освободят под гаранция петимата заподозрени за готвения атентат. Всички те са британски граждани, жители на Лондон, на възраст между 23 и 25 години.

Според източници на "Скай нюз" изказването на Тръмп, че петимата заподозрени са следени от дълго време, вероятно е истина. Британските власти са далеч по-сдържани в изявленията си около разследването, но по данни на официални лица от Вашингтон, водеща остава версията за иранска връзка с предотвратения атентат. На масата остава вариантът и за руска намеса.

Снимки: БТА

Уес Стрийтинг, министър на отбраната на Великобритания: "Всички версии остават възможни, включително тези лица да са действали съзнателно или не от името на проксита или други държавно-спонсорирани субекти. Твърде рано е да излизаме с категорични твърдения."

През юли от иранската Революционна гвардия определиха военната база "Феърфорд" като легитимна цел. Сега от Техеран отхвърлят твърденията, че са замесени.

#Рубио #планиран атентат #САЩ #Великобритания

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