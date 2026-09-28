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Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси, отколкото отговори (ОБЗОР)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Какво се знае до момента и какви са водещите версии на разследването?

Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси, отколкото отговори (ОБЗОР)
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Във Великобритания, Отделът за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаемия план за бомбен атентат срещу базата "Феърфорд" на Кралските военновъздушни сили. Петима мъже бяха задържани вчера сутринта след сигнал, че три подозрителни микробуса се движат към базата в западната част на Англия. Тя е използвана от Съединените щати за удари във войната срещу Иран. В близкото до базата село Уелфорд е намерено взривно устройство, което наложи евакуацията на 85 домакинства.

Какво се знае до момента и какви са другите водещи версии на разследването?

Повече въпроси, отколкото отговори - така британските медии обобщават известното след вчерашния арест близо до базата "Феърфорд". Кадри от въздуха показват дистанционно управляван робот да обследва три бели микробуса в гориста местност. Полицията засега не разкрива кои са петимата задържани. Снимка от ареста им се появи в британската преса, но лицата на петимата са закрити. Първоначалното им задържане е по подозрение в извършване на престъпления по Закона за взривните вещества. След това те са арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт.

Ричард Окоун, помощник-началник на полицията в Глостършър:
"Спешните служби имат добре отработени планове за реагиране при големи инциденти като този. Продължават усилията за установяване на пълния характер на инцидента. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори на местно и национално ниво, по-конкретно в областта на борбата с тероризма."

В пост в Екс премиерът Анди Бърнам написа, че разследването продължава и призова да не се правят спекулации, докато властите установят всички факти. 3-километровата писта на базата "Феърфорд" е жизненоважна площадка за излитане на бомбардировачите, които Съединените щати използват за нанасяне на удари във войната срещу Иран. Това по дефиниция я превръща в потенциална цел.

Тристан Уилкинсън, общински съветник от район Котсуолд:
"Преди около шест седмици имаше конкретна заплаха от страна на иранците срещу тази база. По това време наблюдението в района беше засилено. Не е тайна, че тук има американски бомбардировачи, които участват в текущите събития в Близкия изток. Затова рискът винаги е налице."

Източник запознат с разследването разкри пред медиите, че водещата версия на разследващите е свързана именно с Иран, но британският министър на отбраната Уес Стрийтинг не потвърди. Великобритания отговаря за сигурността извън базата, а вътре в нея - Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че заподозрените са били обект на разследване "от дълго време."

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:
"Знаем всичко за тях и ще го чуете съвсем скоро. Хванахме ги."

Другите линии, по които работят разследващите са руска саботажна операция или действия на група, противопоставяща се на войната срещу Иран и на използването на британски бази за нанасяне на удари.

#"Феърфорд" #саботаж #версии #атентат #Великобритания

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