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Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец бедственото положение в района

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На 12 октомври ще излезе обобщен доклад за причината за свличането

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ново пропадане от 20 сантиметра на свлачището във варненския квартал "Аспарухово". Това съобщиха за БНТ експерти от Община Варна, които са направили оглед на терена.

Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането.

От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път.

Причината - повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път.

#"Аспарухово" #бедствено положение #свлачище

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