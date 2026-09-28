Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец бедственото положение в района

Ново пропадане от 20 сантиметра на свлачището във варненския квартал "Аспарухово". Това съобщиха за БНТ експерти от Община Варна, които са направили оглед на терена.

Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището. На 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свличането.

От днес с решение на кризисния щаб се удължава с 30 дни срокът на действие на бедственото положение за района на пропадналия път.

Причината - повече време за проектиране на укрепителни дейности за общинския път.