Нови непреки преговори между САЩ и Иран?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква преговорите с Иран да бъдат подновени тази седмица. Според изданието Аксиос, непреки разговори между Вашингтон и Техеран може да има още днес.



През уикенда Тръмп отхвърли предложение на Иран за примирие и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от седем дни след приемането му. Според него, иранските ръководители искат споразумение защото "в момента търпят тежко поражение".

Тръмп каза, че американските военни са осигурили преминаването на над 20 милиона барела петрол през Ормузкия проток през уикенда - рекордно количество от началото на войната. На въпрос дали планира възобновяване на ударите срещу Иран, той каза, че все още го обмисля.

Според "Уолстрийт джърнъл" нови удари може да има след междинните избори на 3 ноември.