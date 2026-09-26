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Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:47 мин.
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток.

Външният министър на Ислямската държава Абас Арагчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни.

Техеран обаче поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември.

#отваряне на Ормузкия проток #войната в Иран #Абас Арагчи #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток

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