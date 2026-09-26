Жители на три кюстендилски села излизат на протест заради липсата на вода цяло лято

Жителите на кюстендилските села Згурово, Граница и Берсин излизат на протест. Причината е хроничната липса на вода в населените места това лято.

Въпреки дъжда, който се излива в Югозападна България през последните часове, проблемът тук е липсата на вода и водния режим, който е въведен.

Тинка Александрова: "Проблемът е от много години. Може би от 30 години има проблем с водоснабдяването на региона. Аз имам къща тук, в село Берсин. Още от преди години имаше моменти, в които по един месец нямаше вода. И аз се чудех дали ще потече вода от чешмата. Тази година от 4 август до 12 септември, при 40-градусовите жеги няма капка вода, хората да си измият дори лицето и да пият."

Исканията са насочени към ВиК – Кюстендил и към Община Кюстендил. От водното дружество казват, че тръбите са много стари, водопроводната мрежа с години не е ремонтирана, не е подновявана и проблемът идва от там.

От "Кюстендилска вода" уточниха, че именно намаления дебит и засушаването през лятото са една от основните причини за липсата на вода. От там допълват, че водният режим ще остане в сила докато самите каптажи, които захранват три населени места в две общини – Згурово, Берсин и Граница, не се напълнят. Хората се надяват и дъждовете да помогнат.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков