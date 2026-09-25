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Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР)

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Овладяване на бюджетния дефицит, мерки срещу ръста на цените и предвидима данъчна система. Това залага правителството за Бюджет 2027 на фона на анонсираните данъчни промени. Сред тях са облекченията за родители и увеличаване на тавана на ваучерите за храна, но и въвеждане на данък върху тях, предвижда се данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка за имотите, нов акциз за мощните коли. Връщането към 3% дефицит беше обявено на конференция, организирана от Министерство на финансите и Европейският механизъм за стабилност.

Какво се предвижда за бюджета за догодина?

Предложените данъчни промени са част от плановете на кабинета за бързо овладяване на дефицита в бюджета за 2027-а година до 3%. За тази той е 5.7%. Според вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев не се предлага вдигане на данъците за догодина.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: Мерките, които сме предприели - не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива, каквито са, защото това беше нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите ще нараснат съгласно правилото, което е заложено, залагаме подоходна политика, така че да гарантираме, че работещите в държавната сфера ще бъдат защитени от инфлационните шокове, но не и мерки, които водят до нарастване на инфлацията. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме, че бюджетът за 2027 година ще бъде в рамките на до 3 процента дефицит.

Това ще бъде голямото предизвикателство пред правителството, пред НС - да върнем доверието на гражданите, на бизнеса, за да вървим към понижаване на дефицита и под 3% през следващите години.

Едно от предложенията на финансовото министерство са по-високи данъчни оценки на имотите с 30% догодина, и още 70% до 2029 г. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова даде пример колко ще поскъпне данък сгради, който тя плаща за собствения си апартамент, и категорично отхвърли, че ще се се стигне до вдигане на такса смет.

Людмила Петкова, заместник-министър на финансите: Искам да уточня, че данъчната оценка, актуализираната, ще се прилага само по отношение на данъка върху недвижимите имоти. По отношение на такса "битови отпадъци" се запазва данъчната оценка на нивото на 2026 година. Мога да кажа за моя апартамент. Това, което му изчислявах в сметката, три-четвърти по принцип е такса битови отпадъци, една четвърт е от данък сгради. При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година. Говорим за 75 квадрата. Стандартен апартамент.

Премиерът също потвърди целта за връщане към Маастрихтските критерии.

Румен Радев, премиер:
Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система. За предвидимост на данъчната система и на регулациите.

Задължителна стъпка е присъединяването ни към Европейския механизъм за стабилност, често наричан спасителният фонд на еврозоната. Министър-председателят коментира и пътя на България към еврото.

Румен Радев, премиер:
Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертви, цена, която българските граждани продължават да плащат.

Финансовият министър е категоричен - няма връзка между високата инфлация у нас и приемането на еврото.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите:
Повишението на инфлацията в България съвпадна с членството на България в еврозоната. Но това в никакъв случай не може да бъде пренесено и да бъде винено еврото. Да припомним, че в този период започна войната в Персийския залив и Ормузкия проток. Цените в България започнаха да нарастват още през лятото на предходната година.

снимки: БТА

Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност: Фактът, че министърът на финансите днес каза, че целта е от 5% горе-долу дефицит тази година да падне на около 3%, какво означава това? Означава, че България ще отговаря на правилата. Ще ги спазва и ще го направи бързо. Желая на много други държави в Европа така бързо да действат както България.

Инфлацията е висока, да, но България полага усилия, отбеляза управляващият директор на механизма, чиято роля е да подпомага държавите от еврозоната в случай на нужда.

И още данни - България е с третата най-висока инфлация в еврозоната.

#Пиер Граменя #мерки срещу поскъпването #овладяване на дефицита #бюджет 2027 #данъчни промени #Гълъб Донев #Румен Радев

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