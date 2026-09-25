Президентът Йотова се обяви за откриване на директна авиолиния между София и Пекин при срещата си с вицепрезидента на Китай Хан Джън

Перспективите пред българо-китайското сътрудничество обсъдиха държавният глава Илияна Йотова и вицепрезидентът на Китайската народна република Хан Джън. Двамата се срещнаха в Ню Йорк в рамките на посещението на българския президент по повод 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от пресцентъра на президентството.

Българският президент и китайският вицепрезидент отново се обявиха за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, която ще улесни бизнес контактите между двете страни и ще стимулира туризма.

Президентът Йотова подчерта необходимостта от по-лесен достъп до китайския пазар на български селскостопански продукти, които са екологично чисти.

На срещата беше подчертано доброто сътрудничество в сферата на образованието и културата. Хан Джън благодари на Илияна Йотова за подкрепата ѝ за инициативата българското тракийско съкровище да бъде представено в Пекин през 2029 г., когато се навършват 80 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай.



Китайският вицепрезидент предаде на държавния глава поздрави от президента Си Дзинпин. Хан Джън отбеляза трайния й ангажимент за защита правата на жените.