"Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници": Тръмп посрещна Си Дзинпин с военни почести

Китайският президент Си Дзинпин пристигна на тридневно посещение в Съединените щати. Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер във военнната база „Андрюс“.

Си Дзинпин призова за сътрудничество с Вашингтон в изявление, разпространено след пристигането му в американската столица. Вашингтон и Пекин междувременно се договориха да удължат до 10 януари търговското примирие.

С червен килим и военни почести започна историческата тридневна визита на Си Дзинпин. В церемонията бяха включени изтребители F-22 и два стратегически бомбардировача B-1 - същите, с които САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти миналата година.

Китайският президент и съпругата му бяха посрещнати от Доналд Тръмп и първата дама Мелания. След размяната на любезности двете двойки се отправиха към Вашингтон в отделни автомобили. За първи път от 1962 г. американски държавен глава лично посреща чуждестранен лидер във военновъздушната база. Това е първото посещение на Си Дзинпин в американската столица от 2015 г. В изявление, разпространено след пристигането му във Вашингтон, той заяви.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Двете цели - великото възраждане на китайската нация и "Да направим Америка отново велика", могат да вървят ръка за ръка".

Американският държавен секретар Марко Рубио припомни, че въпреки разногласията, двете държави остават най-големите световни икономики и вероятно са и двете най-мощни военни сили.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Отношенията между Съединените щати и Китай ще определят 21-ви век. Идеята да няма взаимодействие на най-високо равнище, е безотговорна".

Преди официалните разговори, в които се очаква централна тема да бъдат търговските отношения, американският министър на финансите Скот Бесент обяви удължаване до януари на търговското примирие между Вашингтон и Пекин. Споразумението, с което Тръмп намали митата за някои стоки, а в замяна Си облекчи ограниченията за редкоземните минерали, изтичаше на 10 ноември.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: „Искаме стратегическа стабилност, но тя трябва да се основава на взаимност и справедливост“.

Тръмп и Си ще участват в поредица от срещи и културни събития. Денят завършва с официална вечеря, на която са поканени бизнес лидери, сред които Илън Мъск и шефа на OpenAI Сам Алтман.

Руби Осман, анализатор: "Темата за изкуствения интелект вероятно ще бъде най-интересната от срещата на върха. Защото изкуственият интелект е основната движеща сила за конкуренцията между Съединените щати и Китай, като същевременно все повече изглежда като една от най-обещаващите сфери на сътрудничество".

Тайван и Иран са другите две ключови теми, които се очаква да бъдат засегнати в разговорите.